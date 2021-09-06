Полицейские Карелии взяли телефонных аферистов в Москве и Подмосковье

Злоумышленников, которые звонили россиянам под видом сотрудников службы безопасности банков и лишали их денег, задержали в Москве и Московской области. В операции участвовали и карельские полицейские, сообщили в УМВД РФ по региону.

Вместе с сотрудниками ГУУР МВД РФ личности злоумышленников установили их коллеги из Управления угрозыска МВД по Карелии. Двоих участников преступной схемы и ее предполагаемого организатора задержали на территории Москвы и Подмосковья.

Злоумышленники звонили жителям разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали их в необходимости защитить свои сбережения. Для этого надо было снять деньги со счета и перевести на другие, якобы более надежные. Выполнив эти указания, потерпевшие лишались всех денег.

Фигуранты широко использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Это позволяло имитировать звонки из офисов кредитно-финансовых организаций.

Полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к совершению как минимум 11 эпизодов преступной деятельности, сообщили в ведомстве.

Задержанных доставили в Карелию и заключили под стражу. Теперь будут выявлять другие эпизоды их противоправной деятельности. // Фото: yakutia-daily