Подросток едва не убил мужчину на улице в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в одну из ночей во дворе дома на Лососинском шоссе юноша выпивал в компании приятелей. Между ним и другим участником застолья произошел конфликт. Несовершеннолетний взял оконную раму и с силой нанес ей один удар по голове потерпевшему.

С переломом лобной кости и раной на голове горожанин был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Сейчас следователи собирают доказательства по делу. Решается вопрос о мере пресечения для юноши. Расследование продолжается. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch