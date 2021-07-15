15 июля 2021, 12:38
Происшествия

Полиция задержала 18-летнего юношу, стрелявшего по людям на Ленина

Сотрудники МВД также изъяли пневматическое оружие, из которого были сделаны выстрелы ранним утром 14 июля

Стражи порядка задержали молодого человека, открывшего огонь по прохожим на проспекте Ленина ранним утром 14 июля. Об этом сегодня рассказали в МВД Карелии.

В отношении 18-летнего молодого человека следственным управлением УМВД по Петрозаводску возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание, какое может грозить стрелку, лишение свободы до семи лет. Правоохранители также изъяли пневматическое оружие.

Напомним, что сообщение о стрельбе из окна дома №9 на проспекте Ленина поступило в дежурную часть полиции в 04:30 в минувшую среду. На место выехали наряды ППС и следственно-оперативная группа. Неизвестный стрелял из пнематического оружия. Телесные повреждения получила 33-летняя женщина, которая в дальнейшем обратилась за медицинской помощью. Накануне также сообщалось о мужчине, отделавшемся царапиной. Квартира, из которой прозвучали выстрелы, была установлена. Сообщалось, что внутри отдыхала компания молодых людей.

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Метки: 
стрельба
новости петрозаводска
Полиция
пневматическое оружие
МВД
проспект Ленина