Полиция задержала 18-летнего юношу, стрелявшего по людям на Ленина

Стражи порядка задержали молодого человека, открывшего огонь по прохожим на проспекте Ленина ранним утром 14 июля. Об этом сегодня рассказали в МВД Карелии.

В отношении 18-летнего молодого человека следственным управлением УМВД по Петрозаводску возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание, какое может грозить стрелку, лишение свободы до семи лет. Правоохранители также изъяли пневматическое оружие.

Напомним, что сообщение о стрельбе из окна дома №9 на проспекте Ленина поступило в дежурную часть полиции в 04:30 в минувшую среду. На место выехали наряды ППС и следственно-оперативная группа. Неизвестный стрелял из пнематического оружия. Телесные повреждения получила 33-летняя женщина, которая в дальнейшем обратилась за медицинской помощью. Накануне также сообщалось о мужчине, отделавшемся царапиной. Квартира, из которой прозвучали выстрелы, была установлена. Сообщалось, что внутри отдыхала компания молодых людей.