Еще два мотоциклиста пострадали в авариях на карельских трассах

Четыре аварии с участием мотоциклов произошли на дорогах Карелии в один день, 14 июля. О двух дорожных инцидентах в Петрозаводске и на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе мы уже сегодня рассказывали.

Еще один дорожный эпизод случился в Кондопоге на Октябрьском шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии. Водитель мотоцикла Bajaj не справился с управлением. Байк опрокинулся, а 44-летний водитель был травмирован. Его увезла «скорая».

На трассе «Сортавала» в Сортавальском районе водитель мотоцикла Suzuki Boulevard выбрал небезопасную скорость. Итог – опрокидывание мотоцикла. 44-летний наездник, житель Тюменской области, также получил травмы и был госпитализирован. (фото источника)