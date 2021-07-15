«Форд» не уступил дорогу и снес мотоциклиста в Петрозаводске

Авария с участием автомобиля «Форд Фокус» и мотоцикла «Хонда» произошла накануне днем в Петрозаводске.

В районе дома №85 по улице Сулажгорская автомобилист разворачивался от края проезжей части. Водитель не уступил дорогу мотоциклу, который двигался попутно, прокомментировали в Госавтоинспекции. Результат – механические повреждения транспортных средств. 33-летнему мотоциклисту назначили амбулаторное лечение.