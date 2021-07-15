15 июля 2021, 10:31
«Форд» не уступил дорогу и снес мотоциклиста в Петрозаводске
В аварии на улице Сулажгорская травмы получил 33-летний байкер, госпитализация ему не потребовалась
Авария с участием автомобиля «Форд Фокус» и мотоцикла «Хонда» произошла накануне днем в Петрозаводске.
В районе дома №85 по улице Сулажгорская автомобилист разворачивался от края проезжей части. Водитель не уступил дорогу мотоциклу, который двигался попутно, прокомментировали в Госавтоинспекции. Результат – механические повреждения транспортных средств. 33-летнему мотоциклисту назначили амбулаторное лечение.