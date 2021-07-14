14 июля 2021, 17:27
Полиция устанавливает личность стрелка и мотивы стрельбы по людям
Утром 14 июля неизвестный начал стрелять по прохожим - досталось мужчине и женщине
Полицейские попали в квартиру в доме №9 по проспекту Ленина, откуда, предположительно, стреляли по прохожим, сообщает ИА «Республика».
Внутри отдыхала компания молодых людей. Личность стрелка и местонахождение оружия устанавливаются. Мотивы тоже не ясны.
Напомним, ранним утром 14 июля неизвестный открыл огонь из пневматики по людям в центре Петрозаводска. Под пули попали мужчина и женщина. По информации издания, мужчина отделался царапиной, женщине понадобилась медицинская помощь, но госпитализировать ее не стали. Городская полиция продолжает проверку.