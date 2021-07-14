Группу фальшивомонетчиков раскрыли в Карелии

Четверых уроженцев Сегежи обвинили в сбыте фальшивых денег. Расследование уголовного дела завершено, рассказали в МВД.

В конце октября прошлого года в Петрозаводске при попытке расплатиться в магазине фальшивой пятитысячной купюрой был задержан 23-летний молодой человек. В полиции предположили, что он действовал не один. Личности трех сообщников удалось установить. Их автомобиль остановили на трассе «Кола», при обыске изъяли 63 поддельных купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Подозреваемые вину признали. Их судьбу определит суд. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. Кроме того у одного из задержанных было обнаружено запрещенное вещество. В отношении него возбудили второе уголовное дело, наказание по которому может составить от трех до десяти лет. (фото og.ru)