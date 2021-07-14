В МЧС рассказали, когда потушат ближайший к Сегеже лесной пожар

В региональном МЧС рассказали о лесных пожарах в Сегежском районе, а также прокомментировали сообщение о смоге от пожара, который окутал Сегежу. В районе установлен четвертый класс пожарной опасности.

По данным ведомства на 14 июля на 11:45 в районе действуют пять лесных пожаров на общей площади 57 га. В их тушении заняты 40 человек и 9 единиц техники. В ведомстве сообщили, что вечером и ночью 13 июля в Сегеже «наблюдалась незначительная задымленность и запах гари».

«В настоящее время задымления в городе нет. Жалоб от населения не поступает»,

- сообщает пресс-центр министерства.

Ближайший пожар от города бумажников находится в одиннадцати километрах. Его площадь - 20 гектаров. Пожар не представляет угрозы населенным пунктам. Локализовать его надеются к исходу дня. (фото Александр Казаков, iz.ru)