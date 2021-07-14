Сегежу окутал смог, горожанам советует занавесить окна влажной тканью

Смог от лесных пожаров окутал Сегежу. Первые сообщения о плотном дыме и фотографии появились в паблике «Подслушано в Сегеже».

«Лесные пожары. Ветер на город. В МЧС сказали, закрыть окна и не выходить на улицу».

Глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева обратилась к горожанам в соцсети и попросила не паниковать из-за задымления. Чиновница предложила людям занавесить форточки и окна влажной тканью, чаще проводить влажную уборку и не открывать окна утром и ночью.

«По возможности будьте ближе к воде, по возвращении домой примите душ, ограничьте физическую нагрузку и пейте больше воды»,

- советует Гусева.

Накануне в паблике районной администрации было опубликовано предупреждение о том, что с 14 июля в 18 районах Карелии. В том числе и Сегежском, прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса. По сообщению ИА «Республика», ссылающегося на МЧС, 13 июля пожар возле Сегежи распространился на площади от 20 до 40 гектаров. (фото vk.com)