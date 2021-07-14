Жители Карелии опять стали жертвами мошенников

Жертвой интернет-мошенников стал 43-летний житель Костомукши. Он нашёл сайт строительного магазина с широким ассортиментом товаров для строительства и ремонта. Кроме того, к продаже предлагались и готовые каркасные деревянные дома по низким ценам, что привлекло внимание мужчины, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Костомукшанин оставил онлайн-заявку на покупку постройки. После чего ему позвонила женщина, которая представилась менеджером по работе с клиентами.

Собеседница сообщила, что на электронную почту клиента уже отправлен договор. Никаких сомнений у покупателя по договору не возникло. Тогда на указанный в документе номер счёта он произвел полную оплату товара – 729 600 рублей.

Поставить каркасный дом в регион, согласно бумагам, должны были в течение 15 дней, однако по прошествии этого времени условие договора не было выполнено, а продавец перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина забил тревогу и обратился в полицию. В настоящее время по признакам преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.

В похожей ситуации оказался и 36-летний петрозаводчанин. Он нашёл на специализированном сайте объявление о продаже партии древесного угля по привлекательной цене. По указанному на веб-ресурсе телефону он связался якобы с менеджером. Когда условия сделки были оговорены, продавец прислал потенциальному покупателю договор в одном из мессенджеров, а также счёт для оплаты товара, доставить который должны были в течение двух недель.

Житель карельской столицы перевёл 370 000 рублей, но древесный уголь так и не получил, попытки дозвониться до «специалиста» также успехом не увенчались.

Мужчина заявил о случившемся в полицию, стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок через интернет. // Фото: finhow.ru