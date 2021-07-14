Мужчина сбежал из магазина с коньяком и двумя сковородками

Работник одного из городских магазинов сообщила в полицию о грабеже. Посетитель взял с витрины коньяк и две сковородки и побежал к выходу. Продавец попыталась его остановить, однако безуспешно. Мужчина скрылся. Ущерб составил 4329 рублей, рассказали в МВД.

Стражи порядка составили ориентировку с приметами грабителя. Вскоре подходящий под описание мужчина был установлен. 46-летний ранее судимый петрозаводчанин был задержан. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, ему грозит до четырех лет лишения свободы. (фото tmn.aif.ru)