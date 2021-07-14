В Кондопоге пьяный гражданин пытался угнать микроавтобус

В дежурную часть Отдела МВД России по Кондопожскому району обратился 53-летний горожанин. Пока его не было дома, его микроавтобус пытались угнать, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска разобрались в ситуации и установили подозреваемого - 29-летнего знакомого заявителя. Тот пояснил, что в тот день отдыхал с друзьями на берегу. В какой-то момент ему захотелось проведать жителя одного из частных домов. Однако того дома не оказалось. Уходя с чужого двора, отдыхающий увидел припаркованный автомобиль.

Окна были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Недолго думая, мужчина сел на водительское сиденье и отъехал к воротам.

Однако открыть их не успел: из дома вышли дети хозяина и забрали ключи от машины.

В ходе опроса подозреваемый сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и просто хотел прокатиться.

По факту угона возбуждено уголовное дело. В рамках расследования также будет дана правовая оценка факту управления автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. // Фото: vazweb.ru