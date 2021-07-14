Дебошир в Ладве рассек бровь полицейскому

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя пос. Ладва. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

Предварительным расследованием установлено, что 1 мая текущего года обвиняемый, имеющий судимость за покушение на убийство и имущественные преступления, распивал спиртное в компании знакомых, после чего на велосипеде направился в сторону дома. При этом ехал посередине центральной улицы поселка, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

Нарушителя настиг автомобиль патрульно-постовой службы ОМВД России по Прионежскому району. На неоднократные требования сотрудников полиции освободить проезжую часть мужчина не реагировал, затем съехал с дороги и остановился. В ходе общения с представителями правопорядка он фактически отказался сообщить данные о себе, представившись вымышленным именем, вел себя неадекватно, грубо нарушая общественный порядок.

В связи с необходимостью составления административного протокола нарушителю было предложено проехать с сотрудниками полиции для установления личности и прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На это требование мужчина ответил грубым отказом, попытался сбежать с места события, но был задержан и доставлен в местную амбулаторию.

После проведения необходимых процедур в помещении медицинского кабинета обвиняемый с силой нанес удар ногой одному полицейскому и высказал в его адрес угрозы физической расправы, а затем на крыльце здания ударом головы рассек бровь второму сотруднику полиции.

За подобное законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд. // Фото: oir.mobi