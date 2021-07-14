Остров в Импилахти загорелся после отдыха туристов

Очередной лесной пожар произошел в Карелии. Поздним вечером 12 июля в паблике питкярантского лесничества появились фотографии и сообщение о пожаре на острове вблизи поселка Импилахти.

«Кто-то отдохнул на острове при выходе из залива п. Импилахти. Что мы имеем, остатки костра, площадь обнаружения пожара 2.5 га, площадь острова 120 га. В ближайшем будущем на этом острове уже не отдохнешь. Может кто что видел, отзовитесь!»

На снимках видно место костра, обложенное камнями, скамья и столик, а вблизи дымящийся лес.

Еще один лесной пожар, но уже в Суоярвском районе, сняли с высоты. Лес «задымился» в Вешкельском лесничестве, где ранее в течение нескольких дней бушевал серьезный пожар. Фото и видеоматериалы были сделаны с борта патрульного самолета.

Возгорание зафиксировано примерно в 5 километрах западнее, около урочища Онга-Мукса.

«Опять работники Вешкельского лесничества спешат на пожар, спешит и группа АО «Запкареллес», надо потушить возгорание, чем быстрее, тем лучше. С волнением ждем любых сообщений от ребят! Ну вот кто опять? Кто этот человек? Слов просто нет! Как донести до людей простую вещь быть аккуратными с огнем в любом его проявлении?»

- говорится в паблике «Суоярвское лесничество».

Также 13 июля работники суоярвского лесничества обнаружили недотушенный костер в районе пляжа за поселком Леппяниеми рядом с истоком реки Шуя. Костер пролили водой, возможно, не допустив пожара. (фото vk.com)