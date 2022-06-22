22 июня 2022, 16:05
Полиция разыскивает блондинку, подозреваемую в краже
Стражам порядка нужна помощь петрозаводчан, чтобы установить личность возможной злоумышленницы
В одном из торговых центров Петрозаводска была совершена кража. Полиция предполагает, что к преступлению может быть причастна одна из посетительниц. Подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения.
В объектив попало, как из одной из примерочных кабинок выходит блондинка в защитной маске. Эту женщину сейчас пытается найти полиция. Стражи порядка просят бдительных горожан помочь установить ее личность.
Значимые сведения просят передавать по телефону: 8 921-018-0905.