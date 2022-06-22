Полиция разыскивает блондинку, подозреваемую в краже

В одном из торговых центров Петрозаводска была совершена кража. Полиция предполагает, что к преступлению может быть причастна одна из посетительниц. Подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В объектив попало, как из одной из примерочных кабинок выходит блондинка в защитной маске. Эту женщину сейчас пытается найти полиция. Стражи порядка просят бдительных горожан помочь установить ее личность.

Значимые сведения просят передавать по телефону: 8 921-018-0905.