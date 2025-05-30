Полиция разбирается в инциденте в подъезде на Кукковке

Полиция Петрозаводска проводит проверку после распространения в соцсетях видеозаписи инцидента в одном из подъездов дома на улице Белинского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, 28 мая в 23:50 в дежурную часть поступил сигнал о том, что в подъезде жилого дома находится человек с оружием. Прибывшие на место стражи порядка задержали 20-летнего мужчину, у него был изъят пневматический пистолет.

В отношении горожанина был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в тот вечер жильцы дома на Белинского сообщили в полицию о разборках в подъезде. Также люди жалуются на то, что в одной из квартир устроен притон, а наркоманы под веществами пристают в подъезде к девушкам. © «Петрозаводск говорит»