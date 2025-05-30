Мужчина из Карелии охранял свой сон и стал преступником

В полицию Пудожского района поступил сигнал о происшествии в одной из деревень. Мужчина рассказал о том, что угнан его служебный автомобиль. Он завел машину и отлучился на пять минут. Когда вернулся, автомобиля на месте уже не было, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Вскоре стражи порядка нашли пропавшее транспортное средство. Был установлен и подозреваемый - 51-летний житель деревни. Он рассказал, что утром его разбудил шум двигателя автомобиля под окном. Выйдя на улицу, он обнаружил заведенную машину, в которой никого не было. Тогда местный житель сел за руль, отогнал машину подальше, после чего вернулся домой и лег спать.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»