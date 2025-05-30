Житель Карелии умер после несчастного случая на работе

Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с электромонтажником одного из предприятий в Карелии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трагедия случилась 17 апреля на строительном объекте центра рыбоводства в поселке Сосновец Беломорского округа. Работник направился вместе с коллегами в один из цехов. Там он по неосторожности упал в один из бассейнов, мужчина рухнул с высоты трех метров.

Пострадавший был доставлен в Беломорскую ЦРБ. Десять дней врачи боролись за его жизнь, но 27 апреля мужчина умер от полученных травм.

Специалисты госинспекции пришли к выводу, что причиной трагедии стали неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

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