Полиция оцепила часть площади Гагарина из-за подозрительной сумки

Сегодня вечером полиция оцепила часть территории на площади Гагарина из-за опасной находки. Об этом сообщает «Столица на Онего».

В 17:30 продавцы магазина одежды, расположенного на площади Гагарина, нашли сумку, которая лежала у входа в заведение около часа. Они вызвали стражей порядка.

На место происшествия приехали сотрудники ППС и вневедомственной охраны, которые оцепили территорию. Силовики проверили находку.

По состоянию на 18:50 оцепление уже было снято.