23 января 2021, 18:59
Полиция оцепила часть площади Гагарина из-за подозрительной сумки
Опасный предмет обнаружили продавцы магазина одежды
Сегодня вечером полиция оцепила часть территории на площади Гагарина из-за опасной находки. Об этом сообщает «Столица на Онего».
В 17:30 продавцы магазина одежды, расположенного на площади Гагарина, нашли сумку, которая лежала у входа в заведение около часа. Они вызвали стражей порядка.
На место происшествия приехали сотрудники ППС и вневедомственной охраны, которые оцепили территорию. Силовики проверили находку.
По состоянию на 18:50 оцепление уже было снято.