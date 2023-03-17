Полиция нашла мужчину, который избил подростка на остановке

Стражи порядка нашли того, кто напал на 13-летнего мальчика на остановке «Улица Ватутина» в Петрозаводске. Инцидент произошел вечером 28 февраля. По словам мамы подростка, неизвестный ударил ее сына лбом и кулаком. Родители обратились в полицию.

Найти свидетелей инцидента не удалось, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии. Участковые установили, что на подростка напал 40-летний мужчина. Он уже во всем признался.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия. Санкция предусматривает наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения свободы или ареста до шести месяцев. // фото freepik.com