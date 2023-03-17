Житель Карелии встретил бывшую девушку и жестоко избил ее спутника

В Сортавале возбуждены два уголовных дел в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в проникновении в чужое жилище и в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в январе этого года подозреваемый пошел к своему приятелю, поскольку знал, что там может находиться его бывшая девушка. Дома друга не оказалось, но мужчина все равно ворвался в квартиру.

Там горожанин увидел свою возлюбленную с другим мужчиной. Злодей напал на оппонента и жестоко избил его. Пострадавший был доставлен в больницу, его травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели. Расследование продолжается. // Фото: unsplash.com