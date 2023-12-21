21 декабря 2023, 15:02
Происшествия

Полицейский спас загоревшийся автомобиль пенсионера

Пожилой петрозаводчанин сам пытался справиться с пламенем, но ему это не удалось. На выручки пришел инспектор ГИБДД

Автомобиль вспыхнул при движении на Ключевой. За рулем находился 70-летний петрозаводчанин.

Пожилой житель Петрозаводска остановил машину и попытался своими силами сбить пламя, но ему это не удалось.

Попавшего в беду автолюбителя увидел инспектор отделения ГИБДД по Прионежскому району, двигавшийся в сторону маршрута патрулирования.

Полицейский сообщил о пожаре в экстренные службы, а затем обесточил горевший автомобиль и локализовал пламя.

Старший лейтенант полиции вместе с водителем дождался пожарных, а потом продолжил службу. Автолюбитель поблагодарил полицейского, который вовремя пришел на помощь. // фото пресс-служба ГИБДД РК

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