21 декабря 2023, 15:02
Полицейский спас загоревшийся автомобиль пенсионера
Пожилой петрозаводчанин сам пытался справиться с пламенем, но ему это не удалось. На выручки пришел инспектор ГИБДД
Автомобиль вспыхнул при движении на Ключевой. За рулем находился 70-летний петрозаводчанин.
Пожилой житель Петрозаводска остановил машину и попытался своими силами сбить пламя, но ему это не удалось.
Попавшего в беду автолюбителя увидел инспектор отделения ГИБДД по Прионежскому району, двигавшийся в сторону маршрута патрулирования.
Полицейский сообщил о пожаре в экстренные службы, а затем обесточил горевший автомобиль и локализовал пламя.
Старший лейтенант полиции вместе с водителем дождался пожарных, а потом продолжил службу. Автолюбитель поблагодарил полицейского, который вовремя пришел на помощь. // фото пресс-служба ГИБДД РК