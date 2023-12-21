Пьяный олончанин обматерил соседок и заплатит штраф

Две женщины в Олонецком районе не потерпели оскорблений со стороны соседа и обратились в прокуратуру. Мужчина был пьян, дамы сделали ему замечание, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

В ответ на критику пьяный сосед оскорбил женщин, причем использовал ненормативную лексику.

Прокурор района вынес постановление о возбуждении административного дела. Суд назначил нарушителю наказание в виде пяти тысяч рублей штрафа. // фото: YuliiaKa/ freepik.com