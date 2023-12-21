Рыбаки на мотобуксировщике провалились под лед в Карелии

Мужчины в Кондопожском районе отправились на рыбалку и попали в беду. Они на так называемой мотособаке провалились под лед Онежского озера, сообщили в группе «ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ».

Мужчины смогли вовремя выскочить из мотобуксировщика и выбраться на лед. Но сам транспорт вместе с двумя санями и лежавшими на них вещами затонул.

Это произошло в середине декабря, а через неделю на место ЧП приехали водолазы. Несмотря на крайне непрочный лед, они аккуратно выпилили майну и подняли технику со дна. // фото: «ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ»