Скрывающегося от суда мужчину не могут найти в Карелии

Сотрудники полиции в Прионежском районе продолжают разыскивать Дениса Николаевича Древняка. Мужчину 1984 года рождения обвиняют в совершении имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Обвиняемый скрывается от суда, поэтому его объявили в розыск и просят помочь найти.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 9 11 660 57 27, 8 814 2 57 96 16, 8 814 2 739 638. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии