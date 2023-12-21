Легковушка в Карелии ночью протаранила припаркованный Mercedes-Benz

Легковая иномарка врезалась в грузовик ночью 20 декабря. Авария произошла около отворотки на Верховье в Олонецком районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем Mitsubishi Galant был 59-летний водитель. Он примерно в три часа ночи протаранил грузовой Mercedes-Benz.

Грузовик был припаркован рядом с придорожным кафе. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Мужчину доставили в больницу, обстоятельства ДТП устанавливают. // фото: ГИБДД Карелии