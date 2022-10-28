Покрашенные этим летом скамейки пострадали от рук вандалов

Сотрудники Городского комбината благоустройства попросили горожан беречь Петрозаводск и сохранять город красивым. Они рассказали о печальной судьбе скамеек, которые покрасили этим летом.

- Многие из покрашенных скамеек были безрассудно изрисованы и, безусловно, портили внешний вид парков и скверов,

- написали они в официальной группе ВКонтакте.

Петрозаводчан и гостей города убедительно просят уважать чужой труд и бережно относиться к муниципальному имуществу. // Фото: Городской комбинат благоустройства / ВКонтакте