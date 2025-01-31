Похожая на пропавшую в Петрозаводске остановка появилась в Эссойле

В карельском селе считают, что раскрыли загадку телепортации. Несколько дней назад, 29 января 2025, жители микрорайона Древлянка в карельской столице сообщили о таинственном исчезновении остановочного павильона у ТЦ «Столица».

Очевидцы заметили, что остановку внезапно увезли в шесть утра. Один из петрозаводчан стал свидетелем, как ее вывозит эвакуатор, сфотографировал его и выложил в соцсети, посетовав, что теперь негде будет прятаться от непогоды, а бабушкам и дедушкам – посидеть на скамеечке, передохнуть.

«Вот в 6.30 утра кому-то не угодила остановка у «Столицы», и ее увезли на эвакуаторе. Прекрасно все у нас в городе»,

— написал автор публикации. в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Но остановочный павильон не пропал. В этот же день с разницей в два часа он неожиданно появился в Пряжинском районе, в поселке Эссойла, что подметили эссойльцы и сообщили в своем паблике.

Уточним, что расстояние от карельской столицы до Эссойлы составляет 72 километра, двух часов хватит, чтобы довезти объект до поселка.

При этом местные жители нашли большое внешнее сходство между этими двумя павильонами, теперь они считают, что раскрыли загадку загадочного перемещения остановки.

Похожая конструкция теперь станет помещением для магазина «Овощи. Фрукты. Свежее мясо» в Эссойле. Напомним, что вокруг данного участка на улице Центральная, где расположен ларек, разворачиваются жаркие споры. Жители поселка Эссойла крайне возмущены действиями предпринимателя, который решил для расширения территории свалить девять вековых сосен.

В мэрии карельской столицы дали объяснение по поводу пропавшей остановки на Древлянке. Чиновники рассказали, что закончилось действие решения на размещение НТО ( нестационарного торгового объекта. — Прим. ред.), и в результате претензионной работы собственник демонтировал объект.