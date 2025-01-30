30 января 2025, 21:24
Общество

В Эссойле набирает силу скандал по поводу спиленных в поселке сосен

Жители поселка Эссойла крайне возмущены действиями предпринимателя, который решил для расширения территории свалить девять вековых сосен

Жаркие споры разворачиваются вокруг участка на улице Центральной, где расположен ларек «Овощи. Фрукты. Свежее мясо».  

Новость о том, что жители поселка Эссойла лишились своеобразного памятника природы  — нескольких огромных сосен — набрала за два дня 23 тысячи просмотров и шквал негативных отзывов. В комментариях подписчики высказывают свое мнение по поводу варварского отношения к местной достопримечательности  — «мини-бору» на главной улице поселка.

«Чихать они хотели на ваши сосенки. Построят магазин, и вы будете туда приходить и отдавать свои деньги, а на эти деньги они еще что-нибудь спилят», — написал в комментарии под фотографией в сообществе «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» Сергей Чесноков.

 

 

На публичной кадастровой карте участок под номером 10:21:0080103:25 по адресу: улица Центральная, дом 8 а, рядом с администрацией значится как «земли поселений (земли населенных пунктов) для эксплуатации и обслуживания здания магазина».

«Это наше место, выкуплено по закону. Мы все делаем по закону», — утверждает продавец Александра Макарова.

Глава администрации Эссойльского сельского поселения Андрей Ореханов подтверждает, что все документы в порядке:

«Было сделано межевание, границы определены, участок выкуплен. Деревья, согласно заключению лесничества, были аварийными».

Правда, глядя на стволы спиленных деревьев и на пни, местные жители сомневаются в том, что сосны были гнилыми и представляли угрозу для жизни людей.

«Знаю точно: деревья не были аварийными...» — пишет под фотографией Валентина Немешаева.

Эссойльчане из поколения в поколение следили за порядком вокруг зеленого островка, где росли эти стройные сосны. Многие считают вековые деревья украшением и достопримечательностью села.  

«Я росла в этом дворе, мои детство, юность были именно здесь. Жители дома содержали территорию в полном порядке и чистоте. Нисколько не поддерживаю вырубку этих сосен, они бы простояли еще не один десяток лет… Ну, тут деньги», — пишет эссойльчанка Арина Игнатькова.

Кроме того, люди высказали возмущение по поводу внешнего вида торговой точки, которая обосновалась на самом видном месте. Ларек «из наколоченных абы как досок под товары и бардак на главной улице» придают поселку неряшливость. Лотки с рыбой находятся под открытым небом в любую погоду и  всего в нескольких метрах от дороги, где ездят машины.

«Да, конечно, жаль, что сосны спилили, надеюсь, что это место приведут в порядок, а то смотреть и проходить мимо помойки около ларька просто противно: мусор, бутылки, бумага грязная, как у ларька, так и у жилого дома, неухоженные деревья, кусты. Вспоминаю нечаянно подслушанный разговор проезжающих, которые покупали в этом ларьке овощи и удивлялись, как люди живут в таком бардаке и почему им все равно. Вот на это бы обратили внимание администрация и все остальные возмущенные»,— высказалась Валентина Сидляревич

Конечно,мусор можно убрать за час, поставить ларек — за несколько дней, а вот дереву, чтобы вырасти, требуется сто лет.

 

 

 

 

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Метки: 
поселок Эссойла
вековые деревья
скандал
торговая точка