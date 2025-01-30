В Эссойле набирает силу скандал по поводу спиленных в поселке сосен

Жаркие споры разворачиваются вокруг участка на улице Центральной, где расположен ларек «Овощи. Фрукты. Свежее мясо».

Новость о том, что жители поселка Эссойла лишились своеобразного памятника природы — нескольких огромных сосен — набрала за два дня 23 тысячи просмотров и шквал негативных отзывов. В комментариях подписчики высказывают свое мнение по поводу варварского отношения к местной достопримечательности — «мини-бору» на главной улице поселка.

«Чихать они хотели на ваши сосенки. Построят магазин, и вы будете туда приходить и отдавать свои деньги, а на эти деньги они еще что-нибудь спилят», — написал в комментарии под фотографией в сообществе «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» Сергей Чесноков.

На публичной кадастровой карте участок под номером 10:21:0080103:25 по адресу: улица Центральная, дом 8 а, рядом с администрацией значится как «земли поселений (земли населенных пунктов) для эксплуатации и обслуживания здания магазина».

«Это наше место, выкуплено по закону. Мы все делаем по закону», — утверждает продавец Александра Макарова.

Глава администрации Эссойльского сельского поселения Андрей Ореханов подтверждает, что все документы в порядке:

«Было сделано межевание, границы определены, участок выкуплен. Деревья, согласно заключению лесничества, были аварийными».

Правда, глядя на стволы спиленных деревьев и на пни, местные жители сомневаются в том, что сосны были гнилыми и представляли угрозу для жизни людей.

«Знаю точно: деревья не были аварийными...» — пишет под фотографией Валентина Немешаева.

Эссойльчане из поколения в поколение следили за порядком вокруг зеленого островка, где росли эти стройные сосны. Многие считают вековые деревья украшением и достопримечательностью села.

«Я росла в этом дворе, мои детство, юность были именно здесь. Жители дома содержали территорию в полном порядке и чистоте. Нисколько не поддерживаю вырубку этих сосен, они бы простояли еще не один десяток лет… Ну, тут деньги», — пишет эссойльчанка Арина Игнатькова.

Кроме того, люди высказали возмущение по поводу внешнего вида торговой точки, которая обосновалась на самом видном месте. Ларек «из наколоченных абы как досок под товары и бардак на главной улице» придают поселку неряшливость. Лотки с рыбой находятся под открытым небом в любую погоду и всего в нескольких метрах от дороги, где ездят машины.

«Да, конечно, жаль, что сосны спилили, надеюсь, что это место приведут в порядок, а то смотреть и проходить мимо помойки около ларька просто противно: мусор, бутылки, бумага грязная, как у ларька, так и у жилого дома, неухоженные деревья, кусты. Вспоминаю нечаянно подслушанный разговор проезжающих, которые покупали в этом ларьке овощи и удивлялись, как люди живут в таком бардаке и почему им все равно. Вот на это бы обратили внимание администрация и все остальные возмущенные»,— высказалась Валентина Сидляревич

Конечно,мусор можно убрать за час, поставить ларек — за несколько дней, а вот дереву, чтобы вырасти, требуется сто лет.