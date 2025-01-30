Суд в Карелии обязал районные власти убрать незаконную свалку

В Беломорском районе рядом с поселком Хвойный выявили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Как установила прокуратура, отходы разместили на землях лесного фонда, и их площадь составила 0,013 га.

Захламление территории оказывает негативное влияние на экологическую обстановку и может угрожать санитарно-эпидемиологическому благополучию местных жителей, отметили в надзорном ведомстве.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, региональное министерство природных ресурсов и экологии не организовало работы по устранению свалки. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя обязать ведомство ликвидировать нарушение.

Суд поддержал позицию надзорного органа и вынес решение в пользу прокуратуры. Теперь министерство обязано очистить территорию. Контроль за исполнением судебного постановления остается за прокуратурой. // фото: pixabay.com