Госавтоинспекция назвала улицы, где введут запрет на парковку

В ночь на 31 января в Петрозаводске на ряде улиц временно запретят остановку автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции, ограничения вводятся в связи с проведением снегоуборочных работ.

Парковка будет запрещена на следующих участках:

- улица Ровио (нечетная сторона) - улица Сыктывкарская (от проспекта Лесного до улицы Попова) - Лососинское шоссе (четная сторона) улица Древлянка (нечетная сторона) - бульвар Интернационалистов (в районе дома № 22) - улица Питкярантская (четная сторона)

Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее убрать транспортные средства, чтобы не создавать помехи коммунальным службам. // фото: ГАИ Петрозаводска