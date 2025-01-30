30 января 2025, 20:41
Общество

Госавтоинспекция назвала улицы, где введут запрет на парковку

Водителей Петрозаводска предупредили об ограничениях парковки в ночь на 31 января

В ночь на 31 января в Петрозаводске на ряде улиц временно запретят остановку автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции, ограничения вводятся в связи с проведением снегоуборочных работ. 

Парковка будет запрещена на следующих участках: 

- улица Ровио (нечетная сторона) 

- улица Сыктывкарская (от проспекта Лесного до улицы Попова) 

- Лососинское шоссе (четная сторона) 

улица Древлянка (нечетная сторона) 

- бульвар Интернационалистов (в районе дома № 22) 

- улица Питкярантская (четная сторона) 

Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее убрать транспортные средства, чтобы не создавать помехи коммунальным службам.  // фото: ГАИ Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
парковка
уборка снега