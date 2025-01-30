30 января 2025, 20:41
Госавтоинспекция назвала улицы, где введут запрет на парковку
Водителей Петрозаводска предупредили об ограничениях парковки в ночь на 31 января
В ночь на 31 января в Петрозаводске на ряде улиц временно запретят остановку автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции, ограничения вводятся в связи с проведением снегоуборочных работ.
Парковка будет запрещена на следующих участках:
- улица Ровио (нечетная сторона)
- улица Сыктывкарская (от проспекта Лесного до улицы Попова)
- Лососинское шоссе (четная сторона)
улица Древлянка (нечетная сторона)
- бульвар Интернационалистов (в районе дома № 22)
- улица Питкярантская (четная сторона)
Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее убрать транспортные средства, чтобы не создавать помехи коммунальным службам. // фото: ГАИ Петрозаводска