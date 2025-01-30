Власти Пряжинского района решили облегчить жизнь селян в гололед

Ведлозерская администрация обеспечила жителей отдаленного поселка песчаной смесью для подсыпки дорог и тропинок. Составом смогут воспользоваться все жители поселка Койвусельга.

«В поселок привезли песок для посыпки придомовой территории, тропинок и так далее. К сожалению, спецтехника не сможет к нам проехать, но сошлись на том, что привезут песок для поселка, а жители сами будут посыпать опасные участки. Большая просьба: не используйте песок в строительных целях»,

— предупреждают койвусельгцы соседей и благодарят за оперативность главу администрации Ведлозерского сельского поселения Александра Чугая.

Из-за необычно теплой зимы на улицах населенных пунктов региона нередко возникает опасная ситуация, связанная с гололедом.

По информации синоптиков, температура воздуха в последний месяц зимы будет держаться выше нормы, поэтому песок для подсыпки дорог и тропинок жителям Койвусельги еще понадобится. //Фото: Кристина Дмитриева