30 января 2025, 20:06
Общество

Власти Пряжинского района решили облегчить жизнь селян в гололед

Бороться с гололедом жителям карельского поселка предложили с помощью собственных лопат

Ведлозерская администрация обеспечила жителей отдаленного поселка   песчаной смесью для подсыпки дорог и тропинок. Составом смогут воспользоваться все жители поселка Койвусельга.

«В поселок привезли песок для посыпки придомовой территории, тропинок и так далее. К сожалению, спецтехника не сможет к нам проехать, но сошлись на том, что привезут песок для поселка, а жители сами будут посыпать опасные участки. Большая просьба: не используйте песок в строительных целях»,

— предупреждают койвусельгцы соседей и благодарят за оперативность главу администрации Ведлозерского сельского поселения Александра Чугая.

 

 

Из-за необычно теплой зимы на улицах населенных пунктов региона нередко возникает опасная ситуация, связанная с гололедом.

По информации синоптиков, температура воздуха в последний месяц зимы будет держаться выше нормы, поэтому  песок для подсыпки дорог и тропинок жителям Койвусельги еще понадобится. //Фото: Кристина Дмитриева

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Метки: 
против гололеда
Койвусельга Пряжинский район
гражданская инициатива