Прокуратура открыла горячую линию по начислениям за электроэнергию

В прокуратуре Прионежского района начала работу горячая линия, предназначенная для разъяснений по вопросам начисления платы за электроснабжение. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Жители района могут получить консультации по тарифному регулированию, процессу оформления перерасчета, а также узнать, как правильно обратиться в прокуратуру.

Для этого необходимо позвонить по телефонам: 8(8142) 71-19-64 и 8(8142) 71-19-65. // фото: pixabay.com