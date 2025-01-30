30 января 2025, 19:30
Прокуратура открыла горячую линию по начислениям за электроэнергию
В Прионежском районе заработала горячая линия для разъяснений по тарифам на электроэнергию
В прокуратуре Прионежского района начала работу горячая линия, предназначенная для разъяснений по вопросам начисления платы за электроснабжение. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Жители района могут получить консультации по тарифному регулированию, процессу оформления перерасчета, а также узнать, как правильно обратиться в прокуратуру.
Для этого необходимо позвонить по телефонам: 8(8142) 71-19-64 и 8(8142) 71-19-65. // фото: pixabay.com