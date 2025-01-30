Когда брать кредиты, возвращать долги и покупать подарки

Полюбите деньги — и они полюбят вас! После того, как вы начнете это понимать, станете зарабатывать немного больше. Очень важно знать, что сулят вам звезды и Луна в вопросе дохода и заработка. Узнайте все благоприятные и неблагоприятные дни для денежных операций.

Опасные дни, когда возможны финансовые потери: 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 24 февраля.



Брать деньги в долг, оформлять кредит: 1, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 18, 22, 25, 26, 28 февраля.



Давать в долг, инвестировать: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 22, 25 февраля.



Не брать в долг и не оформлять кредит: 8, 9, 13, 16, 17, 20, 24 февраля.



Покупать новый кошелек: 1, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 21 февраля.



Пересчитывать деньги: 1, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 22, 23, 28 февраля.

Проводить обряды, заряжать деньги энергией: 1, 7, 18, 19 , 25 февраля.

Первая декада

1 февраля. Удачными будут покупки дорогих вещей, вы приобретете то, что вам нужно, правда, это не относится к недвижимости: обмен, продажа, а также покупка жилых метров обернется головной болью.

2 февраля. День подходит для раздачи долгов, досрочного погашения кредита (ипотеки), оплаты старых счетов.

3 февраля. Остерегайтесь брать деньги в долг для исполнения сиюминутных желаний, а также одалживать средства малознакомым людям.

4 февраля. Посвятите время разработке и завершению старых задач, особенно если они ждут этого уже долгое время. Удачной будет покупка кошелька.

5 февраля. Удачными будут покупка бытовой техники, мебели, товаров для ремонта. Однако нужно не терять рассудительности, и быть внимательным к деталям.

6 февраля. Сегодня лучше отказаться от приобретения лишнего, однако не жадничайте, жадность может провоцировать бедность и нищету в будущем.

7 февраля. День как нельзя лучше подходит для управления денежной энергией. Читайте заговоры на привлечение богатства. Зарядите кошелек на достаток, посадите денежное дерево.

8 февраля. Сегодня выгодно покупать недорогие вещи по акциям и скидкам, оплачивать услуги ЖКХ, дорогие покупки сулят разочарование.

9 февраля. Все вопросы, связанные с финансами, стоит отложить.

10 февраля. Посвятите время чему-нибудь возвышенному, а также благотворительности и материальной помощи, иначе можно очень многое потерять.

Вторая декада

11 февраля. Любые непродуманные вложения могут привести к потерям.

12 февраля Это одни из самых удачных лунных суток в денежном лунном календаре. Особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.

13 февраля. Осторожно с финансами, вы рискуете понести не только материальные убытки, но и пострадать морально.

14 февраля. Удачными будут покупки, связанные с творчеством, а также траты на улучшение здоровья, на красоту.

15 февраля. Не полагайтесь на везение, оно может сегодня подвести.

16 февраля. Взвесьте все «за» и «против», и вы поймете, что лучше перенести финансовые дела на потом.

17 февраля. Если сегодня и делать покупки, то только товаров первой необходимости.

18 февраля. Это лучший лунный день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег. Не мелочитесь и не экономьте на необходимом.

19 февраля. Проведите обряд на привлечение денег, зарядите их энергией.

20 февраля. Займитесь рутиной, оплатите счета, купите продукты и товары, которые планировали.

Третья декада

21 февраля. Хотите избавиться от безденежья – сожгите старый «несчастливый» кошелек, а новый купите.

22 февраля. Взятый сегодня кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.

23 февраля. Самый неблагоприятный день, лучше ничего не предпринимать.

24 февраля. Не бер//ите в долг, не оформляйте кредиты.

25 февраля. Можно брать деньги в долг, оформлять кредиты, приобретать то, в чем сомневались. Риск финансовых потерь минимальный.

26 февраля Сегодняшние траты могут обернуться приобретениями, важно легко расставаться с деньгами, получать удовольствие от того, что вы делаете.

27 февраля. Покупайте только самое необходимое. Не рекомендуется делать крупные покупки, подписывать документы. Приобретения оказываются бесполезными, бракованными. Сделки и контракты будут пусты, вы зря потратите деньги и силы.

28 февраля. Займитесь планированием, пересчитайте деньги. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru