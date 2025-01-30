Мытарства бывшей узницы концлагеря продолжаются в суде

Текст, фото: Антонина Кябелева

29 января в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск прокурора Петрозаводска к Комплексному центру социального обслуживания населения Республики Карелия. Исковое заявление было подано в интересах бывшей малолетней узницы фашистских концлагерей Ленины Павловны Макеевой, которая на протяжении нескольких лет пытается добиться права на бесплатное социальное обслуживание.

В рамках иска было заявлено требование о возмещении морального вреда в сумме 30 тысяч рублей. Как пояснила в суде Макеева, деньги в качестве морального вреда она просит взыскать «за мытарства», которые ей пришлось испытать, обращаясь в самые различные инстанции, чтобы добиться бесплатного социального обслуживания.

Помощник прокурора Петрозаводска Екатерина Чугайнова пояснила, что, согласно действующему законодательству, право на бесплатное социальное обслуживание имеют ветераны Великой Отечественной войны. При этом, отметила она, участники ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей «уравнены между собой, в том числе и по части льгот».

На начало 2025 года в Карелии осталось всего три несовершеннолетних узника концлагерей, которым предоставляются социальные услуги.

У 89-летней Ленины Павловны не осталось родственников, она живет одна на пятом этаже в доме без лифта. Женщина имеет вторую группу инвалидности, но пытается, насколько это возможно в ее возрасте, вести активный образ жизни. Ей требуется помощь в уборке квартиры, а также покупке и доставке продуктов. Центр социального обслуживания готов оказывать ей подобные услуги, но, так сказать, за отдельную плату. В государственном учреждении считают, что на бесплатные социальные услуги Ленина Макеева права не имеет. В прокуратуре настаивают, что такое право у бывшей узницы концлагеря есть, и услуги на дому должны предоставляться ей бесплатно.

Заместитель руководителя карельского центра социального обслуживания населения Наталья Редькина заметила, что, действительно, бывшие узники концлагерей, как и ветераны ВОВ имеют право на одинаковые меры социальной поддержки. Но применительно к центру социального обслуживания, по ее словам, речь идет только о внеочередном приеме в учреждение для предоставления услуг. В законе об основах социального обслуживания, продолжила Редькина, определены категории граждан, имеющих право на бесплатные социальные услуги. По ее словам, с 1 января 2023 года перечень был расширен, и туда включены ветераны и участники войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Несовершеннолетних узников концлагерей в этом перечне не оказалось.

«Перечень является закрытым»,

- утверждает заместитель руководителя центра.

При этом, отметила Наталья Редькина, региональная власть может расширить этот перечень и включить туда дополнительные категории граждан. В 2022 году, рассказала она, от Главы РК было поручение министерству финансов совместно с министерством социальной защиты проработать вопрос о включении бывших малолетних узников концлагерей, одиноко проживающих за пределами городов, в число тех, кому социальные услуги предоставляются бесплатно.

В министерствах проработали, посчитали, выяснили, что на это требуется дополнительно более 3 миллионов рублей, и оставили решение вопроса, так сказать, до лучших времен. Видимо, до того времени, когда этим гражданам никакой помощи от государства уже не потребуется. Заметим, что даже если бы в нашей "социально ориентированной" республике нашлись деньги на подобные цели, то, согласно логике комплексного центра, Макеевой все равно было бы отказано в бесплатных социальных услугах, так как она проживает в Петрозаводске.

Представитель министерства социальной защиты Сергей Егоров тоже считает, что права на предоставление бесплатного социального обслуживания на дому у бывших несовершеннолетних узников нет.

Ленина Макеева настаивает, что законодательство предоставляет бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей такие же меры социальной поддержки и льготы, которые установлены для участников и инвалидов ВОВ. Она назвала прискорбным то отношение к бывшим узникам концлагерей, с которым она столкнулась накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Меня возмущает тот момент: все чиновники пишут, что в законе не предусмотрено, обращайтесь в суд»,

- сказала Ленина Павловна.

Во время судебного заседания пожилой женщине стало плохо.

Наталья Редькина рассказала, что в Карелии второй год реализуется пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми, который финансируется из федерального бюджета. Правда, она не уверена, подойдет ли Ленина Макеева под те критерии, которые установлены для участия в этом проекте.

Судья Любовь Давиденкова отказала в удовлетворении иска прокурора Петрозаводска. По словам Екатерины Чугайновой и Ленины Макеевой, это решение суда они обязательно обжалуют в Верховном суде Карелии.

Оставим правовые вопросы и трактовки действующего законодательства, так сказать, на усмотрение суда. В этой истории невозможно абстрагироваться от моральной стороны той ситуации, в которой оказалась 89-летняя женщина. Ленина Макеева в свои преклонные годы находит силы, чтобы бороться за свои права. А сколько тех, у которых нет ни сил, ни возможностей, чтобы проходить через унижение отказов, направлять бесконечные запросы, ходить по чиновникам, которые в лучшем случае отправляют просителей в суд.

Простой пример. В Карелии второй год действует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми. Но применительно к Ленине Макеевой никто даже не вспомнил о такой возможности, пока женщина не обратилась в суд.

В карельском правительстве высокопоставленные чиновники с завидной регулярностью получают повышение заработной платы. Об истинных их доходах, скрытых за различными поощрительными выплатами, можно только догадываться. В республиканских министерствах посчитали, что 3 миллиона рублей – слишком дорого, чтобы немного облегчить жизнь бывшим малолетним узникам концлагерей, прошедшим через ужасы войны. Которых осталось в республике, напоминаю, всего три! С моей точки зрения, это не прискорбно, это в высшей степени безнравственно. Совсем нетрудно в публичных выступлениях рассказывать о патриотических чувствах и уважении к поколению, которое пережило страшные военные годы. Вот только пафос этих речей мгновенно разбивается о тот зашкаливающий за все разумные пределы уровень цинизма, с которым сталкиваются люди, нуждающиеся в реальной государственной поддержке.