Бывшая узница концлагеря бьется о закрытые двери карельской соцзащиты

Текст, фото: Антонина Кябелева

Бывшей узнице фашистских концлагерей Ленине Павловне Макеевой сейчас 88 лет. Несмотря на солидный возраст, Ленина Макеева не растратила ни жизнелюбия, ни критического взгляда на происходящее, ни желания сопротивляться той несправедливости, с которой ей, к сожалению, пришлось столкнуться.

Ленина Макеева возглавляет Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Вот уже больше года она пытается добиться, чтобы в Карелии бывшим узникам концлагерей были предоставлены льготы, которые, уверена Макеева, гарантированы федеральным законодательством. Пока побеждают органы соцзащиты. Мы попытались разобраться в этой истории, которая, как мне кажется, выглядит чудовищно циничной.

В 2021 году Ленина Макеева заболела ковидом.

«Во время эпидемии короновируса у меня умерли все родственники – братья, племянники, двоюродная сестра. Я тоже попала в больницу, но чудом выжила. Из больницы меня на кресле принесли домой. Я осталась одна, родных нет, сил тоже. Сначала меня направили в санаторий «Марциальные воды». После санатория я обратилась за помощью в центр социального обслуживания, где мне предоставили социального работника, но на платной основе. Я постепенно оклемалась и отказалась от услуг центра»,

- рассказала Ленина Павловна.

В начале 2023 года Макеева узнала, что в конце 2022 года были внесены изменения в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», которые существенно расширили права отдельных категорий населения на бесплатное социальное обслуживание. Согласно внесенным изменениям, социальные услуги в полустационарной и стационарной формах должны предоставляться бесплатно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), жителям блокадного Ленинграда, тем, кто имеет награду «Житель осажденного Сталининграда» или «Житель осажденного Севастополя». В этом перечне нет конкретного указания, что это право распространяется на несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Однако в указе президента России от 15 октября 1992 года указано, что бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются такие же льготы, как и инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Это закреплено и в другом федеральном законе № 122, где черным по белому зафиксировано, что бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны.

Казалось бы, все предельно ясно. Если бесплатное социальное обслуживание распространяется на инвалидов ВОВ, то и узники фашизма имеют полное право на эту меру социальной поддержки.

Ленина Макеева была уверена, что никаких проблем в предоставлении бесплатного социального обслуживания на дому возникнуть не должно, раз это предусмотрено в законодательстве. Но неожиданно она натолкнулась на глухую дверь карельской соцзащиты.

«Нас стали зажимать, так как мы не указаны в законе о ветеранах»,

- считает Ленина Павловна.

Весной 2023 года Ленина Макеева обратилась в комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания РК.

За подписью председателя комитета Алексея Хейфеца ей пришел обнадеживающий ответ. Хейфец сообщил, что после внесения изменений в декабре 2022 года в закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» бывшие несовершеннолетние узники получили право получать социальные услуги в форме социального обслуживания на дому бесплатно.

В мае 2023 года из Министерства социальной защиты РК Макеевой пришел ответ, разъясняющий, что узникам фашизма предоставляются льготы аналогичные льготам, установленным для инвалидов и участников ВОВ.

Но раз и в парламенте, и в министерстве соцзащиты подтвердили право бывших узников фашизма на бесплатное обслуживание на дому, то возникает закономерный вопрос: почему пожилая женщина должна месяцами обивать пороги различных структур власти? В своем ответе Алексей Хейфец порекомендовал Макеевой обратиться к директору Комплексного центра социального обслуживания населения РК Елене Малышевой «с целью уточнения конкретной потребности в предоставлении социальных услуг на дому».

В феврале 2024 года Ленина Павловна получила официальный ответ из центра социального обслуживания, а точнее официальный «отлуп». Елена Малышева указала, что в списке тех, кто имеет право на бесплатное обслуживание на дому, не указаны узники фашизма. И точка.

«Таким образом, бесплатное предоставление социальных услуг гражданам, имеющим статус «бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, среднедушевой доход которых превышает полуторную величину прожиточного минимума, не предусмотрено действующим законодательством в сфере социального обслуживания населения»,

- сказано в ответе Малышевой.

Заметим, центр социальной работы является подведомственным учреждением Министерства социальной защиты Карелии. Но, видимо, у нас в каждом подведомственном учреждении имеется собственная трактовка законодательства.

«Мне очень тяжело наклоняться. У меня сильное головокружение. Мне нужно, чтобы кто-то помогал мне убирать квартиру и хотя бы раз в неделю приносил продукты. Мне знакомые подарили тележку, чтобы можно было донести продукты до дома. Иногда помогают соседи»,

- рассказала Ленина Павловна.

Макеева сдаваться не собирается. Она планирует обратиться в суд, чтобы защитить свои права. Сейчас она ищет адвоката. Понятно, что это займет у женщины еще немало сил и времени. А время работает не в ее пользу.

Она также пытается добиться выдачи утвержденного законодательством удостоверения единого образца, который она никак не может получить. Из Министерства соцзащиты пришел витиеватый ответ, что для каждой категории льготников «разработано и утверждено обособленное удостоверение единого образца».

«Это домыслы сочинителя. Обособленное не может быть единого образца. По определению такого не может быть. Или оно обособленное, или единого образца»,

- заметила Ленина Макеева.

По ее мнению, если бы у нее было удостоверение единого образца, то отказать в предоставлении льготы ей было бы невозможно.

Наш разговор состоялся незадолго до 9 мая, когда страна традиционно отмечает День победы в Великой Отечественной войне. Откровенно говоря, история Ленины Павловны меня шокировала. Откуда в стране, победившей фашизм, выросло столь пренебрежительное отношение к тем, кто пережил ужасы войны и чудом дожил до наших дней? Сколько осталось в Карелии узников фашистских концлагерей? Почему 88-летняя женщина вынуждена бесконечно обращаться в различные инстанции, чтобы те, кто должен ее защищать и о ней заботиться, наконец-то вспомнили, за что им платят деньги?

Мне уже давно не было так стыдно. Стыдно за то, во что мы превратились. Стыдно за то, что пожилые люди, прошедшие через ужасы войны, вместо уважения и заботы, натыкаются на безразличие, холодное равнодушие и откровенный цинизм. Или, может, я что-то не понимаю, и в нашей социально ориентированной республике принято так экономить деньги? Тогда скажите об этом прямо, чтобы, как говорится, ни у кого не было никаких иллюзий.

Меня не покидает ощущение полнейшего абсурда происходящего. Карелии истратила немалые деньги на создание бутафорского концлагеря на месте бывшего детского оздоровительного лагеря на берегу Онежского озера, который сейчас стоит брошенный и никому не нужный. И одновременно бывшие узники фашизма не могут добиться, чтобы к ним бесплатно приходили социальные работники, чтобы хоть раз в неделю убрать квартиру и купить продукты.

Недавно на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике министр соцзащиты Ольга Соколова долго рассказывала о системе социальной поддержки граждан, нуждающихся в посторонней помощи, говорила, какие огромные деньги получила Карелии из федерального бюджета на эти цели. Может быть, настала пора вспомнить и о бывших узниках концлагерей, которых с каждым годом остается все меньше? Или мы будем ждать, когда исчезнет и этот «социальный балласт»?

За всю историю своей работы в журналистике, я никогда публично не обращалась с просьбой ни к депутатам, ни к министрам. Сделаю исключение. Уважаемые Ольга Александровна Соколова и Алексей Ильич Хейфец, отвлекитесь от важных дел и поставьте наконец-то точку в этой истории. Не заставляйте больных пожилых людей ходить по судам, чтобы получить то, что им положено по закону.