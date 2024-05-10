Более 2 тысяч человек пришли на площадку «Бессмертный полк. Карелия»

Жители и гости города, пришедшие на праздничные мероприятия, получили возможность уточнить сведения о родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории Карелии. На площадке была создана «Стена Памяти» из портретов участников Великой Отечественной войны, организована запись интервью с историями от семей ветеранов.

Каждый желающий смог вписать имя ветерана в народную Книгу Памяти, а также проверить свои знания об истории военных лет.

Особый интерес у детей вызвал арт-объект «Окна Победы», установленный «Движением Первых» Республики Карелия. Каждый желающий смог написать поздравление ко Дню Победы, а также наклеить на инсталляцию символы Победы, подготовленные организаторами.

– Второй год подряд, проводя тематическую площадку, где каждый может узнать информацию о своем родственнике, мы видим интерес и желание наших людей изучать историю своей семьи. В этом году мы увеличили количество активностей, рады, что они востребованы! – сообщил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка» в Карелии Никита Виноградов.

Организатором площадки выступило региональное отделение «Бессмертный полк» совместно с Национальным архивов Карелии, «Волонтерами Победы», «Движением Первых» и Российскими студенческими отрядами республики. // Фото: gov.karelia.ru