Недофинансирование социальной сферы бьет по самым бедным пенсионерам

Текст, фото: Антониина Кябелева

Стареющее население Карелии неизбежно ставит перед властью задачу социальной поддержки тех, кто в силу возраста или здоровья нуждается в посторонней помощи. Проблемы, связанные с социальной помощью пожилым людям и инвалидам, карельские депутаты обсудили на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Перед депутатами выступила министр социальной защиты РК Ольга Соколова, которая лишь подтвердила актуальность выбранной темы.

Согласно данным Карелиястат, на 1 января 2023 года в республике проживало 147,7 тысячи человек старше трудоспособного возраста, или 28% населения Карелии.

Имеют инвалидность 56,2 тысячи человек, или каждый десятый житель республики.

С каждым годом растет количество граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Если в 2021 году в социальной помощи нуждались 3635 человек, то в 2023 году — уже 6514 человек.

В 2023 году, рассказала Соколова, Карелия вошла в число пилотных территорий, где внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она подразумевает посещение граждан на дому 3-4 раза в неделю с продолжительностью до 28 часов в неделю. В 2023 году на долговременное обслуживание были приняты 250 человек, а на реализацию проекта было выделено 34,8 миллиона рублей. Доля регионального финансирования составила всего 348 тысяч рублей. На 2024 год системой долговременного обслуживания планируется охватить 267 человек. На эти цели из федерального бюджета нашей республике выделено 92,9 миллиона рублей.

Для предоставления социальных услуг гражданам, которых признали нуждающимися в социальном обслуживании, в Карелии функционируют 12 организаций, из которых 7 являются государственными, а остальные пять являются негосударственными и работают только в Петрозаводске, Питкярантском и Олонецком районах. В число негосударственных поставщиков социальных услуг входят и некоммерческие организации, которые живут в основном за счет государственной поддержки и благотворительной помощи, и организации, предоставляющие платные услуги. Все они включены в так называемый реестр поставщиков социальных услуг.

В последние годы именно в негосударственном секторе поставщиков социальных услуг возникли максимальные сложности. Проблема в том, что организации, взявшие на себя часть государственных функций, не могут добиться, чтобы им оплатили те услуги, которые они фактически оказали гражданам. По словам руководителя КРОО «Поможем нашим детям» Татьяны Васильевой, в последние два года общественной организации, работающей со сложными детьми, оплачивают примерно половину затрат в рамках утвержденного министерством соцзащиты перечня социальных услуг. С ситуацией полной финансовой непредсказуемости столкнулись и другие организации, которые предоставляют социальные услуги пожилым и больным людям.

Цифры, которые представила Ольга Соколова, свидетельствуют о том, что под гнетом финансовой необеспеченности сжимается негосударственный сектор социальных услуг.

К примеру, АНО «Приладожский центр социальных услуг» в 2021 году предоставил социальные услуги 114 гражданам, а в 2023 году его услугами смогли воспользоваться только 45 человек.

ООО «Региональный центр услуг» в 2021 году обслужил 103 человека, в 2023 году — 85 человек.

Сокращение объема социальных услуг в негосударственном секторе вполне коррелирует с уровнем финансовой поддержки. В 2020 году негосударственным поставщикам социальных услуг была выплачена компенсация в размере 67,2 миллиона рублей, в 2023 году — 46,3 миллиона рублей. В 2024 году на компенсацию затрат негосударственным организация предусмотрено 47,7 миллиона рублей. Проблема еще и в том, что в Карелии принят такой порядок предоставления компенсаций, который рассчитывается по сложной формуле и зависит от лимитов выделенных республикой средств.

С учетом инфляционных процессов стоит только удивляться, как не схлопнулся весь негосударственный сектор социальных услуг. Особенно тяжело приходится некоммерческим организациям.

Ольга Соколова выразила, как она сказала, субъективное мнение:

«Сегодня у нас в общем количестве все-таки представлено достаточное количество негосударственных поставщиков».

Другими словами, ее вполне устраивает сложившаяся ситуация. Хотя Соколова и отметила, что понимает, как трудно планировать свою деятельность, когда не знаешь, в каком объеме компенсируют затраты.

Надо сказать, что большинство негосударственных поставщиков социальных услуг обратилось в суд, чтобы получить компенсацию за предварительно согласованные министерством и оказанные услуги. Арбитражный суд Карелии встал на сторону организаций, предоставляющих социальные услуги, но в апелляционной инстанции одержала верх позиция Минсоцзащиты Карелии.

Об этом тоже пошла речь на заседании комитета. По мнению депутата Эмилии Слабуновой, «апелляционная инстанция ломает это решение чисто по формальному основанию». Речь идет о том, что, действительно, порядок предоставления компенсации отдан на откуп регионам, а принятый в Карелии документ, регламентирующий правила расчета компенсаций, пока никто не оспорил.

«Что мы должны предпринять, чтобы на финансирование нам как поставщикам услуг все же увеличилось?»

- спросила Татьяна Васильева министра.

Васильева и Трофимова, директор Приладожского дома ветеранов

Васильева призналась, что поставщики социальных услуг погрязли в судах, пытаясь добиться справедливого финансирования, а существующий в Карелии порядок компенсации является ненормальным. По ее словам, в подобной ситуации оказалась только карельские поставщики социальных услуг, в других регионах ситуация принципиально иная. Татьяна Васильева отметила, что с каждым годом субсидии только уменьшаются.

Ольга Соколова ответить не смогла. Выход предложила Эмилия Слабунова:

«Нужно при утверждении бюджета на новый финансовый год выделять ту сумму, которая просчитывается исходя из количества оказанных услуг и стоимости этих услуг».

По ее словам, недофинансирование наблюдается как в негосударственном, так и в государственном секторе социальных услуг.

Директор АНО «Приладожский центр социального обслуживания» Светлана Жих сказала, что недофинансирование — старая проблема. По ее словам, обычно в конце года с поставщиками социальных услуг все же расплачивались. В последнее время ситуация стала еще сложнее. Сейчас приходится думать о других источниках дохода, в том числе искать спонсоров.

«Я понимаю, что бюджетного пирога не хватит»,

- сказала Жих.

К сожалению, по ее словам, больше всего в нынешней ситуации страдают пожилые люди с низкой пенсией. По закону, на социальное обслуживание можно брать 75% пенсии. Очевидно, что чем больше пенсия, тем интереснее выглядит человек для дома ветеранов. Так как «бюджетные» места ограничены, то на оставшиеся места берут граждан с неплохой пенсией, а остальные встают в очередь, до конца которой можно и не дожить.

«Граждане, которые меньше всего защищены, пойдут либо в государственные организации, либо останутся без этой помощи»,

- сказала Светлана Жих.

Она признала, что решение перейти на платные койки далось очень тяжело.

«Но мы вынуждены это делать, так как государство выделяет определенный лимит средств, и у нас определенное количество мест, которые идут по государственному финансированию»,

- сказала она.

В центре из 60 мест в настоящий момент только 25 являются социальными. Раньше таких коек было около 40. Очередь движется небыстро, так как обслуживанием довольны и сами граждане, и их родственники.

Светлана Жих уверена, что проблема не в системе распределения средств, а в объеме выделяемых денег. По ее словам, центр мог бы обслуживать больше пожилых людей, но из-за скудности государственной поддержки, таких возможностей нет.