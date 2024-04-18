Работу «наливаек» хотят ограничить по ночам в Карелии

Работу «наливаек» в многоквартирных домах в Карели предлагают ограничить. Инициатива исходит от региональных властей.

Сейчас «наливайки» могут работать круглосуточно. Законопроект предлагает ограничить их работу до 22:00, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли. При этом инициатива не затронет рестораны и бары.

Парламент начнет работу над законопроектом в мае. // фото freepik.com