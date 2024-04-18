Сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей в Петрозаводске

Очередной рейд ГИБДД прошел в Петрозаводске. В этот раз целью рейда было не столько ловить нарушителей, сколько напомнить участникам дорожного движения о правилах обгона, перевозки пассажиров и скоростном режиме в населенном пункте и вне его. Для этого рейд возглавил инспектор по пропаганде Анастасия Коробова.

"Мы проводим пропагандистскую работу, направленную на предотвращение ДТП и их последствий. К сожалению, на федеральных дорогах происходит много дорожно-транспортных происшествий, основными причинами которых являются несоблюдение правил обгона, либо же нарушение скоростного режима,"

- сообщила инспектор нашей съемочной группе.

Для остановленных водителей инспектор провела блиц-опрос о правилах обгона и скоростном режиме, а также автолюбители ответили на вопросы о своем стаже за рулем и культуре вождения в Петрозаводске.

Единодушное пожелание всех опрошенных - быть добрее, терпимее и культурнее на дорогах. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".