Работу маршруток проверили в Петрозаводске

В четверг, 29 января, специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта Петрозаводска совместно с автоинспекторами и сотрудниками Ространснадзора провели проверку работы маршрутных автобусов. Мероприятие прошло на Кукковке, на улице Ровио, в районе ее пересечения с улицей Парфенова.

Местные жители ранее сообщили о проблемах с общественным транспортом в этой части города, указав на нарушения маршрутов следования автобусов № 21 и № 22. В ходе рейда инспекторы проверили соблюдение маршрутов и другие аспекты работы общественного транспорта.

В случае выявления нарушений сотрудники Ространснадзора составляют протоколы об административных правонарушениях. Штрафы ожидают не только водителей автобусов, но и транспортные компании, с которыми они работают, сообщили в мэрии Петрозаводска. // фото: администрация Петрозаводска