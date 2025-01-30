Маршрут автобуса № 28 в Петрозаводске продлят

В Петрозаводске продлят автобусный маршрут №28 до Финского проезда, путь будет пролегать через Оборонную улицу. Как сообщила глава города Инна Колыхматова, данное решение было принято с учетом многочисленных обращений местных жителей.

Эта мера направлена на улучшение транспортной доступности для жителей новых микрорайонов Древлянки, где активно развивается инфраструктура

По словам Инны Колыхматовой, многие жители микрорайона Древлянка-5 неоднократно обращались к ней с жалобами, что из района невозможно уехать на общественном транспорте ни в центр города, ни в обратном направлении, особенно после восьми вечера.

Проблему усугубляют частные перевозчики, которые часто нарушают расписание и не всегда следуют утвержденному маршруту. Для улучшения транспортной ситуации в этом районе в марте текущего года маршрут №28 будет продлен. // фото: «Петрозаводск говорит»