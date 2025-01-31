Водителей предупредили о запрете парковки в ночь с пятницы на субботу

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала список улиц, где в ночь с пятницы на субботу будет запрещена остановка транспортных средств. Ограничения касаются следующих участков:

- четная сторона Березовой аллеи; - четная сторона улицы Попова; - четная сторона улицы Куйбышева; - нечетная сторона улицы Герцена; - участок улицы Гоголя (от дома № 25 до улицы Анохина); - четная сторона улицы Ленинградской; - Онежская набережная до проспекта Ленина; - район дома № 30 по улице Федосовой.

Запрещена парковка на этих улицах в связи с планируемыми снегоуборочными работами. Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками, указывающими на запрет остановки, а также за дополнительными информационными табличками, установленными под знаками.

В случае нарушения правил парковки автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированные стоянки. // фото: ГАИ Петрозаводска