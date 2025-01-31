31 января 2025, 18:43
Общество

Водителей предупредили о запрете парковки в ночь с пятницы на субботу

В Петрозаводске опубликован список улиц, где запрещена остановка автомобилей на эту ночь

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала список улиц, где в ночь с пятницы на субботу будет запрещена остановка транспортных средств. Ограничения касаются следующих участков:

- четная сторона Березовой аллеи;

- четная сторона улицы Попова;

- четная сторона улицы Куйбышева;

- нечетная сторона улицы Герцена;

- участок улицы Гоголя (от дома № 25 до улицы Анохина);

- четная сторона улицы Ленинградской;

- Онежская набережная до проспекта Ленина;

- район дома № 30 по улице Федосовой.

Запрещена парковка на этих улицах в связи с планируемыми снегоуборочными работами. Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками, указывающими на запрет остановки, а также за дополнительными информационными табличками, установленными под знаками.

В случае нарушения правил парковки автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированные стоянки. // фото: ГАИ Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
парковка
уборка снега