Нависающий над головами петрозаводчан балкон отремонтируют

Публикация о частичном разрушении балкона в доме № 26 по ул. Анохина в Петрозаводске вызвала реакцию Госстройнадзора Карелии. В ведомстве сообщили, что сведения передали в управляющую компанию «Лидер».

Сегодня провели работы по удалению опасных свисающих обломков с фасада дома, а также установили защитные сетки и ограждения вокруг прилегающей территории. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности жителей, подчеркнули в Госстройнадзоре.

Согласно информации генерального директора управляющей компании, а также данным, опубликованным на сайте Фонда капремонта Карелии, капитальный ремонт фасада, включая балконные плиты, запланирован на текущий год.

- Стоит отметить, что в Госкомитет не поступало обращений от граждан по поводу неудовлетворительного и потенциально опасного состояния балкона квартиры верхнего этажа в доме на улице Анохина, 26,

- подчеркнули в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, проверки могут быть проведены только после официального обращения граждан через портал ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги Дом» или лично, отметил руководитель Госстройнадзора РК Григорий Вертинский. // фото: Госстройнадзор Карелии