Двор дома и гостиницы в центре Петрозаводска стал рассадником крыс

Коммунальный сериал получился у нашей съемочной группы, которая работала по адресу ул. Анохина, 26.

Недавно мы рассказали про смертельно опасный балкон, на который хозяйке квартиры на пятом этаже запрещено выходить уже 38 лет. А сегодня покажем продолжение: контейнерная площадка установлена с нарушением санитарных норм и превращает двор трех домов и гостиницы в центре карельской столицы в большую помойку и крысиный рай.

Подробности в нашем сюжете. Коммунальный сериал снимали Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов. // Видео: телеканал "Ника плюс".