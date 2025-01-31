Каким уведомлениям в почтовых ящиках не стоит верить?

Нашли в почтовом ящике уведомление о необходимости заменить счетчик учета расхода воды? Не спешите звонить по указанному номеру, это могут быть мошенники.

АО «ПКС-Водоканал» предупреждает, что такие уведомления чаще всего являются незаконной рекламой. Проверить информацию на достоверность несложно. Достаточно сверить:

номер вашего прибора с тем, что указан на листовке

номер лицевого счета с указанным в квитанции ООО «КРЦ»

даты ввода в эксплуатацию счетчика

Если срок поверки действительно подошел, информация об этом должна быть в квитанции за водоснабжение и водоотведение АО «ПКС-Водоканал» или ООО «КРЦ».

Недавно Госкомитет Карелии по жилищному надзору разъяснил по просьбам потребителей требования законодательства к поверке приборов учета: абонентам не нужно самостоятельно направлять свидетельство о поверке и прилагать к заявке на ввод в эксплуатацию счетчика документы, подтверждающие результаты последней поверки. За потребителями сохраняются обязанности проинформировать исполнителя о дате снятия прибора учета для поверки и об установке счетчика. Сообщать нужно и о неисправности прибора. Если вы не успели поверить счетчик в течение межповерочного интервала, прибор считается вышедшим из строя (п.81(13) Правил №354).

Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, вы можете уточнить информацию о сроках поверки вашего счетчика по телефону Центра Единого Обслуживания 8(8142) 56-04-31. Более того, информацию о приборе учета холодной воды вы можете увидеть в личном кабинете на сайте крц10.рф или с помощью чат-бота (QR-код на него размещены на сайте ООО «КРЦ»).

Если срок поверки счетчика действительно подошел, у петрозаводчан есть возможность оставить заявку на поверку индивидуального прибора учета расхода воды или тепла через ООО «КРЦ» по телефону 8(8142) 56-04-31. Представитель «КРЦ» придет к абоненту домой, выполнит работы без демонтажа счетчика и оформит на месте все необходимые документы. Обновленные данные «КРЦ» самостоятельно передаст в управляющие и ресурсоснабжающие организации и внесет информацию в Федеральную государственную систему «Аршин».

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