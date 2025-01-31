Жителям Карелии объяснили рассылку сообщений о ракетной опасности

Пресс-служба предприятия «Карельский окатыш» выступила с заявлением после рассылки сообщений о ракетной опасности сотрудникам комбината.

Напомним, минувшей ночью жители Костомукши массово получили смс-сообщения о ракетной опасности и угрозе прилета БПЛА. Людям советовали укрыться в помещении без окон или найти другое безопасное место.

«На «Карельском окатыше» действует оперативный штаб по антитеррористической защищенности комбината. Утверждена программа по информированию всех сотрудников, работающих на промплощадке, в случае угрозы прилета БПЛА на территорию Республики Карелия. Ночью 31 января поступил сигнал о такой угрозе. В связи с чем предприятие провело смс-информирование сотрудников»,

- говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее в госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о том, что подобное смс-информирование было тренировкой и не было ни с кем согласовано, и пообещали поговорить с руководством «Карельского окатыша» о недопустимости таких действий. В ведомстве утверждали, что никакой реальной угрозы не было. // Фото: unsplash.com / Fatqurrohman Arrosyid