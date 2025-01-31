Что известно об электричке, которая свяжет Петрозаводск с пригородами

В середине декабря Артур Парфенчиков анонсировал запуск в Петрозаводске городской электрички. Глава Карелии объяснил появление этого достаточно смелого для нашей республики проекта просто: через город проходит ветка железной дороги, которая практически делит его пополам. Это создает жителям определенные неудобства, но почему бы не превратить проблему в преимущество?

Запуск поезда, маршрут которого будет пролегать через весь город, задумывался в первую очередь как еще один способ исправить печальную ситуацию с общественным транспортом. За последнее время городские и республиканские власти предприняли несколько шагов в этом направлении: серьезно обновили троллейбусный парк, ввели новые автобусные маршруты, сделали ставку на развитие муниципального предприятия «Городской транспорт». Ускорить движение в правильную сторону как раз и призвана электричка, отмечали власти.

Главное преимущество электрички в том, что она не зависит от пробок и в целом имеет гораздо более стабильное расписание, чем городские автобусы (во всяком случае, те из них, которыми по-прежнему управляют частные перевозчики). Следовательно, жители отдаленных районов города смогут по утрам вовремя добираться на работу в центре, а вечером – так же предсказуемо попадать домой.

С самого начала стало понятно, что новый транспорт должен останавливаться на всех четырех пригодных для этого станциях в черте города. Кроме железнодорожного вокзала, это станции Онежский (в районе Птицефабрики), Голиковка (в створе улицы Мерецкова) и Томицы (в районе СКЗ – на противоположном от Птицефабрики конце Петрозаводска).

К концу декабря региональный Минтранс по поручению Парфенчикова провел комплексное обследование маршрута: специалисты ведомства вместе с представителями РЖД прошли вдоль полосы отвода и определили еще девять участков, где в перспективе можно будет оборудовать дополнительные станции. Вместе с четырьмя существующими вышло 13 остановок в черте города.

Уже к этому моменту в соцсетях появилось немало публикаций, авторы которых предлагали продлить городской маршрут за пределы собственно Петрозаводска. Жители Прионежья и Кондопожского района писали, что могли бы ездить на новой пригородной электричке на работу и домой – так же, как и жители отдаленных районов города. Глава региона эту идею поддержал, а сам проект объявил одним из приоритетных для властей в 2025 году.

В результате маршрут действительно решили продлить до Кондопоги в одну сторону и до Деревянки – в другую. Так городская электричка еще до запуска превратилась в пригородную, а число потенциальных пассажиров существенно увеличилось.

На сегодня маршрут включает 27 станций: 16 из них действующие, остальные в региональном Минтрансе называют перспективными. Это значит, что сейчас на этих участках станции не обустроены, но в будущем сделать это планируют (возможно, конкретные места под будущие станции придется скорректировать, учитывая различные регламенты и технические требования: это станет понятно по результатам проектно-изыскательских работ).

Как сообщила нам первый замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова, запустить электричку планируют уже в мае. Не исключено, что сделать это удастся к майским праздникам, чтобы воспользоваться ею смогли многочисленные дачники. Пока же продолжается подготовка.

Одно из важных направлений этой подготовки – работа с перевозчиком, «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией». Он уже направил в Минтранс предварительное расписание будущего поезда. Его еще предстоит согласовать, в том числе с районами, но уже сейчас можно сказать, что на первых порах электричка будет ходить в оба направления четыре раза в день (то есть будет четыре пары поездов) – утром, днем и вечером.

Известно также, что путь из Кондопоги в Петрозаводск (до железнодорожного вокзала) займет примерно 1 час 20 минут, из Деревянки в Петрозаводск – 50 минут. Весь маршрут с остановками можно будет преодолеть за 2 часа 10 минут.

Кроме того, известно, что состав на этом маршруте будет таким же, какие сейчас ходят между Петрозаводском и Свирью, а также между Петрозаводском и Медвежьегорском. Это два локомотива и два пассажирских вагона общей вместимостью 384 человек.

Полный маршрут пригородной электрички

Юлия Мизинкова ожидает, что уже в ближайшее время можно будет рассчитать и стоимость проезда. Для этого перевозчик должен предоставить свои расчеты, на основании которых и определится окончательная цена. Часть стоимости билета компенсирует республиканский бюджет. Для этого придется внести изменения в региональный транспортный заказ – документ, в который включены железнодорожные маршруты, требующие дотаций.

Объем транспортного заказа на 2025 год сейчас – 178 млн рублей, из этих денег финансируются 15 маршрутов по всей республике. По предварительным оценкам, для запуска новой пригородной электрички Деревянка – Петрозаводск – Кондопога к этой сумме нужно будет прибавить порядка 25 миллионов рублей в год. Для сравнения: примерно столько стоит сейчас один новый троллейбус.

Понятно, что стоимость проезда будет меняться в зависимости от дистанции – так же, как на пригородных автобусах или тех же электричках.

Помимо решения организационных и технических вопросов, перед запуском электрички нужно привести в порядок действующие станции и пути подхода к ним. Эта работа уже началась – специалисты Минтранса побывали на нескольких станциях будущего маршрута, в Петрозаводске к ним присоединились и сотрудники городской администрации.

Работа предстоит на каждой из трех действующих городских станций, рассказала Юлия Мизинкова.

Юлия Мизинкова во время выездного совещания на станции Шуйская

Например, станция Онежский расположена на приличном расстоянии от жилой застройки района Птицефабрика: по дороге до нее добираться примерно 3 километра, напрямую через лес – полтора. При этом путь не оснащен ни тротуаром, ни освещением. Сделать то и другое – одна из первоочередных задач.

Кроме того, Минтранс и городская администрация прорабатывают возможность организовать короткий автобусный маршрут, который свяжет Птицефабрику со станцией. Перевозкой может заняться микроавтобус, который еще в прошлом году республиканские власти передали муниципальному предприятию «Городской транспорт». Его движение синхронизируют с автобусом № 5, который ездит на Птицефабрику (и, разумеется, с расписанием электрички).

На станции Голиковка нужно оборудовать подходные пути со стороны улицы Мерецкова. Еще здесь надо решить технический вопрос: сейчас станция из-за особенностей организации движения поездов может принимать пассажиров только тех составов, которые движутся в направлении вокзала. В Минтрансе ожидают, что этот вопрос РЖД решит в самое ближайшее время.

Есть с этой станцией и еще один нюанс. Недалеко от нее, в районе улицы Балтийской, расположен несанкционированный железнодорожный переход. Если сделать на этом месте или поблизости полноценный переход через железную дорогу, электричкой смогут пользоваться жители не только Голиковки, но и Кукковки. Решением этого вопроса в Минтрансе также уже начали заниматься. По предварительным оценкам, обустройство наземного перехода может обойтись примерно в 25 миллионов рублей.

Похожая ситуация – со станцией Томицы, расположенной рядом с районом СКЗ. Здесь тоже есть несанкционированный переход, связывающий станцию как раз с жилой застройкой района. Кроме того, подход к станции хотят оборудовать освещением.

Станция Онежский

Деньги на подготовку действующих городских станций Петрозаводску уже выделили – такое распоряжение Артур Парфенчиков подписал в конце декабря. Часть из этих 200 миллионов рублей городские власти направят как раз на приведение в порядок подходов к станциям. Остальное – на покупку новых автобусов для муниципального предприятия: транспортный вопрос продолжают решать комплексно.

Электричка – это взгляд в будущее. Это не замена автобусов и троллейбусов, это дополнительный ресурс и для Петрозаводска, и для пригородов карельской столицы. Наземные маршруты будем согласовывать с расписанием электрички. Благодаря такому подходу выстроим единую сеть общественного транспорта. Это уже апробированный и проверенный опыт других городов,

– заявил глава Карелии после посещения «Городского транспорта» на этой неделе.

Будем надеяться, что проект получится реализовать и Петрозаводск войдет в число городов, готовых делиться успешным опытом.

Фото: ЦУР РК