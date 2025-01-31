Что известно об электричке, которая свяжет Петрозаводск с пригородами
В середине декабря Артур Парфенчиков анонсировал запуск в Петрозаводске городской электрички. Глава Карелии объяснил появление этого достаточно смелого для нашей республики проекта просто: через город проходит ветка железной дороги, которая практически делит его пополам. Это создает жителям определенные неудобства, но почему бы не превратить проблему в преимущество?
Запуск поезда, маршрут которого будет пролегать через весь город, задумывался в первую очередь как еще один способ исправить печальную ситуацию с общественным транспортом. За последнее время городские и республиканские власти предприняли несколько шагов в этом направлении: серьезно обновили троллейбусный парк, ввели новые автобусные маршруты, сделали ставку на развитие муниципального предприятия «Городской транспорт». Ускорить движение в правильную сторону как раз и призвана электричка, отмечали власти.
Главное преимущество электрички в том, что она не зависит от пробок и в целом имеет гораздо более стабильное расписание, чем городские автобусы (во всяком случае, те из них, которыми по-прежнему управляют частные перевозчики). Следовательно, жители отдаленных районов города смогут по утрам вовремя добираться на работу в центре, а вечером – так же предсказуемо попадать домой.
С самого начала стало понятно, что новый транспорт должен останавливаться на всех четырех пригодных для этого станциях в черте города. Кроме железнодорожного вокзала, это станции Онежский (в районе Птицефабрики), Голиковка (в створе улицы Мерецкова) и Томицы (в районе СКЗ – на противоположном от Птицефабрики конце Петрозаводска).
К концу декабря региональный Минтранс по поручению Парфенчикова провел комплексное обследование маршрута: специалисты ведомства вместе с представителями РЖД прошли вдоль полосы отвода и определили еще девять участков, где в перспективе можно будет оборудовать дополнительные станции. Вместе с четырьмя существующими вышло 13 остановок в черте города.
Уже к этому моменту в соцсетях появилось немало публикаций, авторы которых предлагали продлить городской маршрут за пределы собственно Петрозаводска. Жители Прионежья и Кондопожского района писали, что могли бы ездить на новой пригородной электричке на работу и домой – так же, как и жители отдаленных районов города. Глава региона эту идею поддержал, а сам проект объявил одним из приоритетных для властей в 2025 году.
В результате маршрут действительно решили продлить до Кондопоги в одну сторону и до Деревянки – в другую. Так городская электричка еще до запуска превратилась в пригородную, а число потенциальных пассажиров существенно увеличилось.
На сегодня маршрут включает 27 станций: 16 из них действующие, остальные в региональном Минтрансе называют перспективными. Это значит, что сейчас на этих участках станции не обустроены, но в будущем сделать это планируют (возможно, конкретные места под будущие станции придется скорректировать, учитывая различные регламенты и технические требования: это станет понятно по результатам проектно-изыскательских работ).
Как сообщила нам первый замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова, запустить электричку планируют уже в мае. Не исключено, что сделать это удастся к майским праздникам, чтобы воспользоваться ею смогли многочисленные дачники. Пока же продолжается подготовка.
Одно из важных направлений этой подготовки – работа с перевозчиком, «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией». Он уже направил в Минтранс предварительное расписание будущего поезда. Его еще предстоит согласовать, в том числе с районами, но уже сейчас можно сказать, что на первых порах электричка будет ходить в оба направления четыре раза в день (то есть будет четыре пары поездов) – утром, днем и вечером.
Известно также, что путь из Кондопоги в Петрозаводск (до железнодорожного вокзала) займет примерно 1 час 20 минут, из Деревянки в Петрозаводск – 50 минут. Весь маршрут с остановками можно будет преодолеть за 2 часа 10 минут.
Кроме того, известно, что состав на этом маршруте будет таким же, какие сейчас ходят между Петрозаводском и Свирью, а также между Петрозаводском и Медвежьегорском. Это два локомотива и два пассажирских вагона общей вместимостью 384 человек.
Юлия Мизинкова ожидает, что уже в ближайшее время можно будет рассчитать и стоимость проезда. Для этого перевозчик должен предоставить свои расчеты, на основании которых и определится окончательная цена. Часть стоимости билета компенсирует республиканский бюджет. Для этого придется внести изменения в региональный транспортный заказ – документ, в который включены железнодорожные маршруты, требующие дотаций.
Объем транспортного заказа на 2025 год сейчас – 178 млн рублей, из этих денег финансируются 15 маршрутов по всей республике. По предварительным оценкам, для запуска новой пригородной электрички Деревянка – Петрозаводск – Кондопога к этой сумме нужно будет прибавить порядка 25 миллионов рублей в год. Для сравнения: примерно столько стоит сейчас один новый троллейбус.
Понятно, что стоимость проезда будет меняться в зависимости от дистанции – так же, как на пригородных автобусах или тех же электричках.
Помимо решения организационных и технических вопросов, перед запуском электрички нужно привести в порядок действующие станции и пути подхода к ним. Эта работа уже началась – специалисты Минтранса побывали на нескольких станциях будущего маршрута, в Петрозаводске к ним присоединились и сотрудники городской администрации.
Работа предстоит на каждой из трех действующих городских станций, рассказала Юлия Мизинкова.
Например, станция Онежский расположена на приличном расстоянии от жилой застройки района Птицефабрика: по дороге до нее добираться примерно 3 километра, напрямую через лес – полтора. При этом путь не оснащен ни тротуаром, ни освещением. Сделать то и другое – одна из первоочередных задач.
Кроме того, Минтранс и городская администрация прорабатывают возможность организовать короткий автобусный маршрут, который свяжет Птицефабрику со станцией. Перевозкой может заняться микроавтобус, который еще в прошлом году республиканские власти передали муниципальному предприятию «Городской транспорт». Его движение синхронизируют с автобусом № 5, который ездит на Птицефабрику (и, разумеется, с расписанием электрички).
На станции Голиковка нужно оборудовать подходные пути со стороны улицы Мерецкова. Еще здесь надо решить технический вопрос: сейчас станция из-за особенностей организации движения поездов может принимать пассажиров только тех составов, которые движутся в направлении вокзала. В Минтрансе ожидают, что этот вопрос РЖД решит в самое ближайшее время.
Есть с этой станцией и еще один нюанс. Недалеко от нее, в районе улицы Балтийской, расположен несанкционированный железнодорожный переход. Если сделать на этом месте или поблизости полноценный переход через железную дорогу, электричкой смогут пользоваться жители не только Голиковки, но и Кукковки. Решением этого вопроса в Минтрансе также уже начали заниматься. По предварительным оценкам, обустройство наземного перехода может обойтись примерно в 25 миллионов рублей.
Похожая ситуация – со станцией Томицы, расположенной рядом с районом СКЗ. Здесь тоже есть несанкционированный переход, связывающий станцию как раз с жилой застройкой района. Кроме того, подход к станции хотят оборудовать освещением.
Деньги на подготовку действующих городских станций Петрозаводску уже выделили – такое распоряжение Артур Парфенчиков подписал в конце декабря. Часть из этих 200 миллионов рублей городские власти направят как раз на приведение в порядок подходов к станциям. Остальное – на покупку новых автобусов для муниципального предприятия: транспортный вопрос продолжают решать комплексно.
Электричка – это взгляд в будущее. Это не замена автобусов и троллейбусов, это дополнительный ресурс и для Петрозаводска, и для пригородов карельской столицы. Наземные маршруты будем согласовывать с расписанием электрички. Благодаря такому подходу выстроим единую сеть общественного транспорта. Это уже апробированный и проверенный опыт других городов,
– заявил глава Карелии после посещения «Городского транспорта» на этой неделе.
Будем надеяться, что проект получится реализовать и Петрозаводск войдет в число городов, готовых делиться успешным опытом.
Фото: ЦУР РК