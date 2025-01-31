Дороги и тротуары в Петрозаводске обрабатывают против гололеда

За чистотой и порядком на улицах Петрозаводска следит подрядная организация «Кондопожское ДРСУ» в рамках заключенного муниципального контракта. Для поддержания комфортных условий на дорогах города ежедневно задействуется спецтехника и мобильные бригады, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня рабочие проводят обработку проезжей части противогололедными материалами. Тротуары в районах Древлянка и Кукковка посыпают специальные тракторы, а фронтальные погрузчики занимаются расчисткой дворов и устранением снежных валов в Центральном районе, а также на Древлянке, Кукковке и Перевалке. Грейдер задействован в Октябрьском районе и на трассе, ведущей к Зимнику.

Кроме того, мобильные бригады продолжают очищать остановочные комплексы и подходы к пешеходным переходам. Ведутся работы по вывозу снега с улиц Древлянки, Перевалки и Октябрьского района. // фото: администрация Петрозаводска