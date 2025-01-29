Смертельно опасный балкон нависает над жильцами дома в Петрозаводске

Смертельно опасный балкон нависает над жильцами дома № 26 на улице Анохина и над пешеходами, которые проходят в этом дворе.

Эта история удивительная: этим балконом хозяйка квартиры на пятом этаже не может пользоваться 38 лет! Да, именно столько лет он считается аварийным. Очередная управляющая компания взяла подписку о невыходе на балкон, тем самым сняла с себя ответственность за безопасность жильцов квартиры.

А вот кто понесет ответственность, когда балкон или его тяжелая часть свалиться вниз? Несчастный случай на крыльце школы № 6 в Петрозаводске, видимо, опять никого не научил...

Все подробности в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".